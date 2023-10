Quali priorità per la Nato dopo Vilnius? Il dibattito alla Farnesina

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Il vertice disi è concluso con l’annuncio di un considerevole incremento negli sforzi di deterrenza, difesa comune e cooperazione di sicurezza con i Paesi partner nell’Indo-Pacifico e nel Medio oriente. Allo stesso modo, le crescenti incognite nello scenario internazionale hanno comportato una profonda revisione strategica nella, così come delle importanti riflessioni sul futuro dell’Alleanza. Questi i temi che verranno trattati dagli specialisti internazionali presenticonferenza “2023. Balancing priorities after theSummit”, presso la sala delle Conferenze internazionali della, venerdì 6 ottobre, dalle ore 14:50. Agli interventi di apertura prenderanno parte Alessandro Minuto-Rizzo, presidente Ndcf, Riccardo Guariglia, segretario generale del ...

La tutela dei diritti d'autore di compositori e artisti è per noi unaassoluta e, per ... Registrati per partecipare e scopri il programma È la settimana dei Nobel: scoprisono le ...Vediamo allorasono le novità in merito che potrebbero arrivare a breve. Novità Tfr - Tfs ... perché in vista della prossima Manovra ledel governo sono altre anche se proprio ad ottobre ...

"È il nostro dopoguerra" (E ne usciremo più forti) Panorama della Sanità