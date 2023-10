“Qua finisce male” Grande Fratello | c’è vera preoccupazione tra i concorrenti

Leggi su tuttivip

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Durante la settima puntata, dello scorso lunedì, sia i pochi telespettatori all’ascolto, lo share è sottoterra sin dall’esordio del GF 2023, che i gieffini hanno percepito del nervosismo in Alfonso Signorini. Sebbene cercasse di mascherarlo era chiaro a tutti. Beatrice Luzzi e Alex Schwazer hanno individuato il problema. Purtroppo non è colpa dei, del conduttore o degli autori, ma si tratta di un mix di criticità ed in cima troviamo sicuramente la rivoluzione ordinata mesi fa da Pier Silvio Berlusconi. Intenzioni lodevoli, ma il GF 2023 non lo guarda più nessuno a questi patti. I primi a capirlo, Beatrice Luzzi e Alex Schwazer. GF 2023, c’è allarme tra i“Ho sentito che c’è una novità, speriamo perché qui non c’è niente”, ha spiegato lo sportivo mentre era in chiacchiera con l’attrice romana. Probabilmente si ...