Pullman precipita dal cavalcavia a Mestre | 21 morti Rimosso il bus

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) VENEZIA (ITALPRESS) – E' di 21e 15 feriti il bilancio dell'incidente avvenuto ieri, a. La conferma è arrivata dal prefetto di Venezia, Michele Di Bari, in collegamento a Tg1 Mattina. “Tra i deceduti sono stati identificate già 7 persone, di cui 4 ucraini, un italiano, ovvero l'autista, un tedesco e una donna di nazionalità non nota, forse ucraina”.All'alba, intorno alle 5 del mattino, sono terminate le operazioni di rimozione dell'autobusto dalRizzardi, nei pressi della stazione ferroviaria di. Il bus è stato sollevato dopo ore di lavoro con il supporto di due gru e trasportato in un deposito. Oltre 60 i pompieri impegnati con oltre 20 mezzi. Con la rimozione del mezzo è ripresa alle prime luci dell'alba la circolazione nell'area.La Procura di Venezia ha ...