Pullman precipita da un cavalcavia a Mestre 21 morti e 15 feriti | tra loro ' molti giovani'

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) su Tg. La7.it - E' di 21e 15, di cui 5 in gravi condizioni, il bilancio ufficiale della prefettura sul gravissimo incidente del 3 ottobre, poco dopo le 20 vicino ...

Passeggeri di varia nazionalità, trovati documenti tedeschi e ucraini. Prima ipotesi sulle cause: un malore dell’autista, un italiano di 40 anni

... di certo saranno utili per le indagini le telecamere di sorveglianza sul tratto di strada, in particolare un video che mostra l'autobus che si accosta e poi. Non è escluso un malore dell'...VENEZIA - E' di 21 morti (due sono bambini) e 18 feriti, il bilancio dell'incidente avvenuto a Mestre, dove unè precipitato da un cavalcavia. L'autobus era stato noleggiato e trasportava un gruppo di turisti, soprattutto ucraini e tedeschi, che si trovavano nel camping Hu di Marghera. Il bus stava ...

Mestre, pullman precipita da un cavalcavia e va in fiamme: 21 morti, due sono bambini, 15 feriti di cui 5 gra… la Repubblica

Mestre: pullman precipita dalla strada sopraelevata, 21 morti e 18 feriti Il Sole 24 ORE

Il tragico incidente di stasera a Mestre, che ha coinvolto un pullman precipitato da un viadotto, non è il primo drammatico episodio del genere. Sono anzi numerosi i precedenti negli ultimi anni. 21 ...Un pullman con numerose persone a bordo è precipitato da un tratto sopraelevato a Mestre finendo sul sedime ferroviario che scorre accanto alla strada principale. Ci sono vittime e feriti.