Pullman dell' incidente di Mestre | le caratteristiche del bus elettrico precipitato

Ilcade dal cavalcavia, il video choc'incidente Il leader della Lega ha poi proseguito: 'Io è vero sto lavorando al nuovo codice della strada ma eventi come questo credo - sottolinea ......'smart control room' che coordina i servizi di sicurezza'intero Comune di Venezia . Nelle immagini si vede il bus arriva a una velocità non eccessiva, superare sulla destra un altro, ...

Il video dell’incidente di Mestre: così il pullman è caduto dal cavalcavia Corriere della Sera

Mestre, il video dell'incidente: il momento in cui il bus precipita dal cavalcavia Sky Tg24

Al momento non ci sono indagati. Non risultano segni di frenata, dice il procuratore Cherchi. Il pullman ha urtato il guard rail per 50 metri. Non c'è stato un incendio prima dell'incidente, né un ...La data è quella del 7 ottobre, ed è segnata in rosso sul calendario da mesi. Prima dell'alba sono previsti pullman in partenza da tutta la provincia: Castelsangiovanni, Borgonovo, San Nicolò e ...