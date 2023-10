Prosegue l’azione di intensificazione dei controlli sul territorio dei Carabinieri

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIdella Compagnia di Mirabella Eclano proseguono neldideisul, garantendo una più alta concentrazione di pattuglie, specie nelle ore serali e notturne, così da contrastare più efficacemente le attività illecite, con particolare riguardo ai reati predatori e a quelli in materia di stupefacenti. Nei comuni di Sturno, Frigento, Gesualdo e nella stessa Mirabella Eclano, negli ultimi giorni hanno operato complessivamente 20 pattuglie, impegnate neidi soggetti e autovetture sospette.di controllo è stata sviluppata sia lungo le arterie principali che sulle strade secondarie del. I militari dell’Arma hanno controllato 170 persone e oltre 110 ...

... denominato 'contrattodi concerto' siglato da Silk road, ...'intesa in questione non si estendeva sull'intera quota di Silk ... La scelta di non rinnovare'accordo parasociale -Il ...' La lunga interruzione "il presidente Pompilio - ...'impatto economico sulla logistica torinese è già palpabile e molte ... ' Chiediamo " conclude il presidente Pompilio - un'decisa ...

Carabinieri Mirabella Eclano, prosegue l'azione di intensificazione dei controlli sul territorio AvellinoToday