Programma F1 | orari e tv GP Qatar 2023 | palinsesto Sky e TV8 6-8 ottobre

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Ancora quarantott’ore e si alzerà il sipario sul GP del, diciassettesimo appuntamento del Mondialedi Formula 1 in scena a Doha. Sarà una tappa particolarmente interessante in ottica classifica, in quanto potrebbe consegnare aritmeticamente il titolo al grande e unico dominatore di questa stagione: Max Verstappen. Sono svariate le combinazioni che potrebbero permettere all’olandese di mettere in tasca il terzo titolo consecutivo: la prima occasione sarà la Sprint Race. Basterà infatti un successo nella gara corta per mettere la mani sul Mondiale, vista la distanza siderale con il diretto avversario (se così si può chiamare), Sergio Perez. Ma saranno comunque diversi gli spunti d’interesse che potrebbero potenzialmente emergere dal circuito di Doha, a cominciare dallo stato di salute della Ferrari, team che si appresta a preparare la sua ...