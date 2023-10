Probabili formazioni Monza-Salernitana | ottava giornata Serie A 2023 2024

Leggi su sportface

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Ledi, match valevole per l’del campionato di. Tutto pronto allo U Power Stadium dove si sfidano i brianzoli, che stanno trovando risultati altalenanti e i campani invece a secco di vittorie e in grave difficoltà. Chi vincerà? La partita potrà essere seguita in diretta su Dazn e Sky alle ore 12.30 di domenica 8 ottobre. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Ecco, di seguito, le possibili scelte dei due allenatori, Raffaele Palladino e Paulo Sousa. QUI– Colpani e Dany Mota saranno i trequartisti con Colombo unica punta nel solito 3-4-2-1 di Palladino, Papu Gomez deve ...