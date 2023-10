Probabili formazioni Inter-Bologna | ottava giornata Serie A 2023 2024

Leggi su sportface

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Ledi, match valevole per l’del campionato diLa sfida di San Siro vedrà contrapposti i nerazzurri con uno dei protagonisti dello storico Triplete del 2010, ossia Thiago Motta che sta facendo benissimo in Emilia Romagna. Per il tecnico e per tutta la squadra rossoblu l’impegno al Meazza sarà arduo e complicato. Match in diretta su DAZN, sabato 7 ottobre alle ore 15.00. Sportface.it vi offrirà la diretta testuale dell’incontro. QUI– Dopo le fatiche in Champions League, Inzaghi punta sulla solita ormai coppia d’attacco formata da Thuram e Lautaro Martinez. Panchina per Sanchez. Centrocampo formato dal solito trio: Mikhitayan, Calhanoglu e ...