Probabili formazioni Empoli-Udinese | ottava giornata Serie A 2023 2024

Leggi su sportface

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Ledi, match valevole per l’del campionato di. La compagine toscana va a caccia di preziosi punti per risalire la china in classifica dopo un avvio di stagione disastroso. I friulani, dal loro canto, sperano di cogliere una preziosa vittoria in trasferta per dare una svolta al loro campionato. La partita è in programma alle 18:30 di venerdì 6 ottobre nella cornice del Carlo Castellani e potrà essere seguita in diretta su Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Ecco le possibili scelte dei due allenatori Aurelio Andreazzoli ed Andrea Sottil.– Andreazzoli confermerà il ...