Presidente Mattarella elogia Sky TG24 per 20 anni di informazione professionale e trasparente

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Si apre con un messaggio augurale inviato daldella Repubblica Sergiola giornata finale delle celebrazioni per i vent'di Sky Italia. Un evento unico dedicato all’attualità, al cinema, alle serie tv, all’intrattenimento, allo sport e all’impegno sociale all’interno della splendida cornice del Museo nazionale romano - Terme di Diocleziano. «Vent’nel mondo dell’...

L'Aquila - Il Presidente della repubblica, Sergio Mattarella , sarà al L'Aquila il 10 ottobre prossimo alle ore 17 per partecipare all'assemblea ...

Questi valori sono alla base anche dell'identità e dell'impegno quotidiano di All Stars Arezzo Onlus ". Tag istituto agazz sergio Mattarella ...

L'apertura con il messaggio deldella Repubblica Sergio, alle 19 c'è l'intervista alla premier Giorgia Meloni. In mezzo tanti temi: dall'Ucraina all'Afghanistan, dalla scuola al ...... il prof Pd Romboli contro il decreto firmato dasulle 'disposizioni urgenti' di Nordio ... Altro post decisamente sopra le righe fu quello deldel Tribunale di Bologna Francesco ...

Zaia: "Grazie presidente Mattarella per aver ricordato la Costituzione" - Italia - Ansa.it Agenzia ANSA

Da Mattarella a Giorgia Meloni, Metzola, Macron e von der Leyen: il cordoglio della politica per la tragedia d ilgazzettino.it

Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un passaggio del messaggio in occasione dei venti anni di Sky. "Vent'anni nel mondo dell'informazione televisiva - prosegue il capo ...(Agenzia Vista) Roma, 03 ottobre 2023 Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha assistito nel pomeriggio al Quirinale alla proiezione del docufilm “Quattro giorni per la libertà: Napoli 1 ...