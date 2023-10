Preolimpico volley | rivivi la diretta | Italia ko contro la Germania

sfida per la vetta della Pool A del Preolimpico di volley verso Parigi 2024 quella tra Italia e Germania in programma oggi (4 ottobre, ore 18:30 ...

L sfida per la vetta della Pool A del Preolimpico di volley verso Parigi 2024 , si chiude con la sconfitta dell' Italia contro la Germania per 3 - 1 ...

Un'Italia che va sotto di 4 punti sull'11 - 7, brava però a riportarsi a contatto grazie alla verve di Galassi (muro e servizio: Gianluca in questoa tratti è dominante), e che deve ...

Dopo le tre vittorie contro Repubblica Ceca, Qatar e Ucraina, arriva la prima battuta d'arresto per l'Italia del volley maschile nel torneo di qualificazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. A Rio d ...In quel momento si è spezzato l’equilibrio, messo a dura prova per tutta la partita da un man of the match che ha 38 anni e ci conosce bene, visto che dopo Loreto quindici anni fa, ha giocato a ...