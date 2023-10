Preolimpico di Volley Maschile | Italia brillante con l’Ucraina | 3-0 netto per gli Azzurri

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Rio de Janeiro – Buona la prova dell’delalin svolgimento in Brasile. Gliconquistano la terza vittoria in competizione e superano ancheper 3-0 (25-23, 25-16, 25-16) al termine di un match nel quale il gioco è apparso più fluido, rispetto alle due precedenti uscite. L’conquista punti preziosi nel Torneo che mette in palio la qualificazione ai Giochi di Parigi 2024. Questa sera ancora. La Nazionale di Coach De Giorgi incontra la Germania. Il racconto della partita, il tabellino, le interviste e il calendario (feder.it) Nel complesso buona anche la prova della squadra a muro. Per quanto riguarda le formazioni, solito schieramento per glicon la diagonale ...

Tutto pronto per Brasile-Ucraina , partita della Pool A del torneo preolimpico di volley maschile 2023 , che mette in palio le prime carte olimpiche ...

Tutto pronto per Cuba-Qatar , partita della Pool A del torneo preolimpico di volley maschile 2023 , che mette in palio le prime carte olimpiche per ...

...30 e sarà trasmesso in TV su Sky e in streaming su Volleyball World TV: CALENDARIOMASCHILEGrande sorpresa nella notte italiana a Rio de Janeiro, dove è arrivata la prima sconfitta dei padroni di casa del Brasile nel torneodimaschile 2023 , che mette in palio le prime carte olimpiche per Parigi 2024. I padroni di casa, dopo la sofferta vittoria al tie - break contro la Repubblica Ceca, hanno ...

I tedeschi sanno come far soffrire l’Italia, lo hanno già fatto nel girone preliminare della VNL 2023, arrendendosi in 4 set, lo hanno già fatto nell’ultimo incontro del girone dell’Europeo ad Ancona, ...Si gioca oggi, mercoledì 4 ottobre, la quarta giornata dei tornei di qualificazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 per quanto riguarda il volley maschile. Impegnate tra il Giappone, la Cina ed il B ...