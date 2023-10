Premi Nobel | mascherine e battute che non fanno ridere

Leggi su butac

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Sulla bacheca Telegram di Matteo Gracis il 3 ottobre è stato pubblicato questo post, con un’immagine ripresa dal Sole 24 Ore: Recita il post di Gracis: “Interessante notare dalla foto quanta fiducia ripongano nella loro “invenzione”. ”Gracis fa la battuta, ma nel farla evita di spiegare che la foto, seppur pubblicata dal Sole per commentare la vittoria dei due, risale invece all’anno scorso in Giappone: quello che i due scienziati stanno mostrando, infatti, è il Japan Prize, da loro vinto appunto nel 2022. In Giappone la mascherina, anche all’aperto, era (ed è ancora) usata spesso, come potete vedere da quest’articolo di giugno 2022: Nell’articolo leggiamo: More than a month has passed since the government relaxed its guidance on mask usage to reflect subsiding fears of the coronavirus, yet its call for removing masks whenever possible has not caught on widely among the public. Che ...