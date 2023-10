(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Esposizioni e non solo in occasione'evento"nella Leggenda automobilistica Italiana"

Continua a leggere su Tg. La7.it - Una sparatoria in una sala da biliardo in Toscana è finita con due morti e diversi feriti. Due uomini di origine ...

Esposizioni e non solo in occasione dell'evento Alfa Romeo "nella Leggenda automobilistica Italiana"Il riferimento a cui si aggancia è quello delle agevolazioni finanziare a sostegno della competitività delle filiere tessili di Biella eappena varategoverno tramite decreti. L'obiettivo ...

Prato, dal 6 all'8 ottobre si celebra la storia dell'Alfa Romeo LA NAZIONE

Prato, ecco la quarta edizione del Festival della Cina. Il programma LA NAZIONE

Operazione in 413 strutture, con violazioni accertate nel 28% di esse. Nei 7 centri chiusi, in particolare, i Nas hanno rilevato l’assenza del defibrillatore automatico esterno, l’attivazione all’inte ...Prato, 4 ottobre 2023 - Dal 6 all'8 ottobre va in scena il Raduno Nazionale dedicato alla storia dell' Alfa Romeo, inserito a Calendario ASI e organizzato dal Ruote Classiche Club Prato in collaborazi ...