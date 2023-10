Porto-Barcellona | le formazioni ufficiali

Leggi su 11contro11

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Riportiamo ledi, sfida valida per la 2° giornata della fase a gironi di Champions League. Dirigerà l’incontro l’arbitro inglese Anthony Taylor, coadiuvato come assistenti dai connazionali Beswick e Nunn, e dal quarto uomo Jones. VAR e AVAR saranno rispettivamente Attwell e il tedesco Dankert. Calcio d’inizio ore 21 all’Estadio do Dragao. Entrambe reduci da una vittoria ottenuta nella prima giornata,proveranno a ripetersi in questa notte di Champions. Ighesi non hanno avuto problemi ad avere la meglio sullo Shakhtar chiudendo i giochi già nei primi 45? grazie alla doppietta di Galeno e al gol del solito Taremi. Favoriti insieme proprio agli avversari di quest’oggi per il passaggio agli ottavi di finale, ...