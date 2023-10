Porti | Antoniozzi Fdi | ' Ue blocchi direttiva Fit for 55 | specie per Gioia Tauro'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Roma, 4 ott. (Adnkronos) - "Ci auguriamo che l'Unione europealaFit for 55 che rischia di provocare danni enormi aiitaliani, primo fra tuttiche non è solo una risorsa straordinaria per la Calabria ma per tutta l'Europa e il Mediterraneo". Lo afferma il vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Alfredo. "La politica di Timmermans appoggiata da Cinquestelle e Pd - aggiunge- ha provocato solo disastri immani con un furore ideologico che è del tutto irrealistico. Questava bloccata ma soprattutto vorrei fare capire ai calabresi che bisogna cambiare gli equilibri geopolitici europei e questo sarà possibile solo votando Fratelli d'Italia alle prossime elezioni europee di giugno". ...