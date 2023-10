Pomigliano | sindaco Russo | “Accuse della Fp-Cgil infondate | nessuna tensione con la Polizia Municipale”

Leggi su impresaitaliana

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Raffaeleribadisce che “laesiste solo in chi la vuole creare”D’ARCO – «Lemosse dal segretarioFpnon hanno alcuna base né prova a sostegno, perché laesiste solo nella mente di chi cerca di crearla e certamente non in noi, quindi non è reale.». Queste sono le parole deldid’Arco, Raffaele, riguardo alla comunicazione inviata il 28 settembre dalla FPdi Napoli al Prefetto Palomba. Ilha poi affermato: «Non c’è nessun atto di quest’Amministrazione comunale che abbia messo in discussione l’operato del comandante Maiello. Al contrario, una delle prime decisionimia ...