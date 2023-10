Politica | Grasso lancia la scuola di formazione per ' amministratori consapevoli'

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Roma, 4 ott. (Adnkronos) - Pietro, presidente della Fondazione Scintille di Futuro Ets ed ex presidente del Senato, e Roberto Montà, presidente di Avviso Pubblico, hanno firmato un Protocollo di collaborazione per progettare e realizzare insieme attività die di orientamento destinate aglie amministratrici locali, al personale della Pubblica amministrazione e a tutte le persone interessate. La prima iniziativa comune è ladi", con il patrocinio del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati e del Comune di Bertinoro, che si terrà dal 17 al 19 novembre presso il centro residenziale universitario di Bertinoro. Laè rivolta ad...

...raccomandazione di utilizzare la sede quale strumento indispensabile per riavvicinare alla... Dopo il minuto di silenzio chiesto da Giovannie dedicato al Presidente Silvio Berlusconi ...... grasse e queer le quali, riconoscendo la grassofobia una discriminazionee sistemica, ... non sanno controllarsi, sono pigre, non sono atletiche, hanno problemi psicologici per ilo ...

Ultimo'ora: Politica: Grasso lancia la scuola di formazione per ... La Svolta

Strage Georgofili, Grasso: "Regole democrazia contro la mafia" thedotcultura

E' stata una festa in famiglia sabato mattinal'inaugurazione della rinnovata e storica sede di Forza Italia a Olgiate Molgora, situata nella centralissima via Roma ...In settimana l’argomento di conversazione che ha generato più interesse è un pezzo particolare di tv: il commercial conosciuto come «La pesca e la bambina» ...