Pistocchi bacchetta Meret | “Non è un fuoriclasse In Europa bisogna essere sicuri e coraggiosi”

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Il giornalista Mauriziosi è soffermato sulla sfida di ieri tra Napoli e Real Madrid, criticando la prestazione di Alex. Il giornalista sportivo Maurizioha condiviso le sue opinioni sulla prestazione del Napoli contro il Real Madrid durante un’intervista a Radio Marte.ha sottolineato che, nonostante la sfortuna, il Napoli ha commesso troppi errori nella partita. Ha criticato soprattutto l’atteggiamento difensivo della squadra azzurra, affermando che hanno concesso troppo spazio al Real Madrid, soprattutto nel secondo gol subito. “Il Napoli è stato sfortunato, ma ha fatto troppi errori. Ha concesso due gol a una squadra che sa come muoversi, soprattutto, il secondo. Ho sentito dire cose esagerate sul gol di Bellingham del tipo: ‘È un fenomeno’, ‘È un campione’, manco fosse Maradona. ...

Stavolta, però,non può negare che il Napoli abbia un problema. E pure grosso. Questo il Tweet dell'esperto giornalista, ex volto noto di Mediaset, dopo il clamoroso sfogo di Osimhen al ...Napoli,Garcia: 'Non è un fuoriclasse'Mauriziocontinua la sua analisi sul periodo del Napoli e in particolare sull'impatto di Rudi Garcia e dei calciatori arrivati con ...

Il Napoli batte il Braga: il commento di Pistocchi che poi bacchetta l'Inter AreaNapoli.it

Pistocchi bacchetta gli anti Donnarumma: “Curva Sud ha dato una ... Il Pallone Gonfiato

I lariani di Longo nelle ultime cinque giornate hanno conquistato 13 punti. contro i 6 dei grigiorossi. Al 'Sinigaglia', dopo la festa.E' in corso il pranzo UEFA tra Napoli e Real Madrid, una consuetudine per le partite di Champions League. Al GH Parkers non c'è però Aurelio De Laurentiis.