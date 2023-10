Sfrutta infatti le tecnologie, i materiali e i processi più recenti, oltre alle conoscenze acquisite danel segmento delle big enduro, per rispondere alle più esigenti aspettative del mercato ...... Episodio 3: segui la diretta streaming Ducati World Première 2024: tra le novità inc'è ... Infine, come per DesertX, è prevista la tripla omologazione per la gommatura con leScorpion ...

Pirelli, in arrivo Scorpion Trail III per l'uso in enduro stradale La Sicilia

Livorno, nell'ex Pirelli arriva il city-hospital firmato Rossi Prodi. L'investimento di 195 milioni di euro pe professioneArchitetto

MILANO (ITALPRESS) – Pirelli lancia Scorpion Trail III, il pneumatico della gamma Scorpion più sportivo di sempre su asfaltoL’ultimo nato della famiglia, in vendita da inizio del 2024, migliora la gui ...Cultura, folclore, spettacoli, gastronomia, musica e spettacoli: torna sabato 7 e domenica 8 ottobre, l’atteso appuntamento con La Fera d'Utober a Novi di Modena che coinvolge tanti cittadini e membri ...