Pioggia e nebbia | Sottocorona | dove prende piede l' autunno

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Uno scontro tra l'anticiclone e la perturbazione che arriva dallAtlantico. La "partita" del meteo tra le due correnti sembra finita in pareggio, spiega il meteorologo di La7 Paolonelle previsioni di mercoledì 4 ottobre. Parte delle nuvole si è dissolta e quindi non assistiamo a un peggioramento marcato del tempo. Ma oggi si prevedono "delle piogge al nord, soprattutto sulla fascia più settentrionale e qualcuna fra Liguria ed Emilia Romagna", altrove nuvole e, migliore la situazione al sud. Giovedì 5 ottobre, continua, "non c'è un cambiamento, nel senso che non c'è un peggioramento del tempo né un miglioramento: restano molte nuvole, le piogge al nord e se andiamo molto in quota anche nevicate" sulle Alpi. Si trratta tuttavia di precipitazioni limitate: "Sostanzialmente è un tempo molto grigio", ...