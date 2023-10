Pietrangeli su Sinner | “È già tra i primi 3 al mondo! Ma perché nessuno mi nomina?”

Leggi su notizie

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) La leggenda del tennis italiano esalta il talento di Jannik: “Lui numero 4 soltanto per una questione matematica, ma è più forte della posizione che occupa”. Poi la giusta rivendicazione: “Io sono stato numero 3, ma conta solo l’era moderna. Alloral’Italia del calcio ha vinto 4 Mondiali?”. Strepitosoa Pechino, piegato in finale anche Medvedev (7-6, 7-6). Titolo conquistato e da lunedì sarà il nuovo numero 4 della classifica Atp. Si sprecano i paragoni con il passato, eppure meglio non catalogare i talenti in stucchevoli confronti. “Jannik è quarto solo per un discorso matematico. Per me è già tra itre al mondo”: parole di Nicola, leggenda del tennis italiano. Ha parlato in esclusiva a Notizie.com. Si toglie un sassolino dalle scarpe, giustamente. “Sento parlare sempre di era moderna, ...