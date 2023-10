Pierfrancesco Favino e Anna Ferzetti in Senza veli a Formentera

stasera su Sky Cinema Uno alle 21:15 va in onda, in prima visione , L'ultima notte di amore , il film di Andrea Di Stefano con Pierfrancesco Favino : ...

'Stare insieme è un lavoro, un lavoro bellissimo, a cui ci dedichiamo per tenere viva la relazione' ha detto poche settimane fa Anna Ferzetti che sta insieme ada 20 anni. Attori appassionati e bravissimi hanno saputo ritagliarsi una breve vacanza tutta per loro (a casa ad aspettarli ci sono le figlie Greta e Lea) nelle acque di ...L'atmosfera si scalda dentro U571, il sommergibile che dopo aver ospitato l'attoresul set del film Il Comandante , per l'occasione si riempie di sexy marinai e vampiresse a ...

Pierfrancesco Favino e Anna Ferzetti (in topless) a Formentera TGCOM

Comandante, il trailer e cosa sapere sul film con Pierfrancesco Favino Sky Tg24

Pierfrancesco Favino e Anna Ferzetti volano a Formentera per una vacanza d’autunno all’insegna della libertà e dell’amore. La coppia di attori si gode il relax e il mare, ma non fa i conti i con i ...E intanto il red carpet è degno di Hollywood. Iniziano ad arrivare, in uno struscio senza fine, Stefano Accorsi, in elegante completo blu, Pierfrancesco Favino, in total black, scortato dalla sua Anna ...