(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Armita Geravand ha 16 anni, e il timore è che possa finire come Mahsa Amini, la giovane in nome della quale ci sono state proteste per mesi in tutto

Bullismo e, forse, qualcosa che va oltre il bullismo. Si sarebbe rifiutata di far copiare i compiti e per questo, fuori da scuola, una ragazzina di ...

È successo ancora. È successo in Iran . Ancora una donna Picchiata perché non indossava il velo islamico. Si chiama Armita Garawand, ha solo 16 anni ...

fino a farla finire in coma dalla polizia morale iraniana perché non indossa correttamente ... Armita G., secondo il gruppo curdoi diritti umani Hengaw Organization for Human Rights . A ...... le protesteMahsa Amini investono tutto il Paese: la mappa Molti civili iraniani - donne, studenti davanti a tutti - continuano a protestarel'uccisione della 22enne curda dello scorso ...

Picchiata per il velo: un’altra ragazza in coma scuote l’Iran Il Sole 24 ORE

Iran, ragazza in coma: picchiata dalla Polizia morale per velo indossato male Sky Tg24

A poco più di un anno dalla morte di Mahsa Amini, la ventiduenne per giorni di coma mentre era in custodia della polizia morale, pestata e morta per le percosse subite perché non indossava bene il ...