Phisikk du role – Il contratto di servizio | i grillini e la partita di rugby

Leggi su formiche

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Se di quando in quando a qualcuno dovesse capitare d’inciampare nella esiziale domanda: “Ma perché dobbiamo pagare la Rai?”, di fronte alla quale non riuscisse a trovare risposta, soprattutto soppesando le tonnellate di pubblicità che passano per le sue reti generaliste, e scoprendo che, tutto sommato, rubano più o meno la stessa vita di telespettatore delle reti Mediaset e delle altre commerciali minori e minime, ebbene la risposta c’è. Si chiama “di”. Dietro lo stile un pò burocratico e un pò notarile dell’espressione, si cela unstipulato tra il ministero dello Sviluppo Economico e la Rai per disciplinare la concessione delpubblico radiotelevisivo e multimediale nell’intero Paese. In questo, di durata quinquennale, sono indicate le obbligazioni del ...