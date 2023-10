Pettinelli ancora contro Zerbi | lettera ad Holy Francisco diventa una barchetta

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Questo pomeriggio, mercoledì 4 ottobre 2023, è andata in onda su Canale 5, una nuova puntata del daytime di Amici 23. Che cosa sarà accaduto durante queste ultime ore nella scuola più famosa e ambita d’Italia? Ve lo sveliamo noi qui di seguito ma intanto vi anticipiamo subito che è stato assegnato un nuovo compito per un allievo e non è proprio una grande sorpresa… Vediamo cos’è successo. Amici 23, terzo compito perda parte di RudyNella casetta di Amici 23 è arrivato un compito perda parte di Rudy. Non è una novità per il ragazzo che è già alla terza assegnazione e sempre da parte di Rudy. I due precedenti compiti, in accordo trae la sua insegnante, sono stati rifiutati. E questa ...