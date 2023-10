Pet Carpet Film Festival | VI edizione per la rassegna cinematografica internazionale

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) con tanti protagonisti e ospiti per una finale solidale. 6 – 7 ottobre 2023 Casa del Cinema, Sala Cinecittà, Roma. Pet: storie di uomini e animali Storie di uomini e animali, rispetto per l’ambiente e il mondo che ci circonda. Torna il Pet, con i suoi racconti che commuovono, o hanno commosso, il mondo. Legami indissolubili. Gesti del cuore e atti eroici per la sestadella, ideata dalla giornalista Federica Rinaudo. La quale ne cura anche la direzione artistica. Si terrà quest’anno il 6 e 7 ottobre alla Casa del Cinema di Roma, nella sala Cinecittà. Centinaia i corti arrivati alla kermesse. Con il patrocinio del Senato ...