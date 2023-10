Pesce congelato venduto come fresco | sequestro e denuncia

Leggi su puntomagazine

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Pescheria di Foglianise sotto inchiesta: 40 kg diper frode I militari del N.I.P.A.A.F. di Benevento unitamente alla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Torre del Greco (NA) ed a medici della ASL di BN, nel corso di un controllo effettuato presso una pescheria di Foglianise, in provincia di Benevento, volto a verificare la corretta commercializzazione di prodotti ittici, hanno rilevato che gli stessi non risultavano in regola con le specifiche normative in materia. In particolare, hanno contestato la pessima conservazione, in bacinelle di plastica, didestinato alla vendita. Per di più hanno accertato che nonostante fossero propostipescato ...