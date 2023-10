Persiste il clima estivo | almeno fino alla metà di ottobre 

Leggi su agi

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) AGI - Prima settimana di ottobre che prosegue conpiù tardoche di inizio autunno. Temperature massime che sull'Italia continuano a sfiorare e in diversi casi anche superare i +30 gradi. Nelle prossime ore atteso qualche acquazzone sparso sulle regioni di Nord-Est a causa del transito di aria più fresca in quota, per il resto della Penisola niente da segnalare con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi e temperature al di sopra delle medie. Ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che confermano anche per il prossimo weekend una situazione praticamente immutata con un vasto e robusto anticiclone di matrice africana disteso sui settori occidentali del continente. Tempo stabile ecaldo probabilmente anche all'inizio della prossima settimana con qualche segnale di cambiamento non prima della ...