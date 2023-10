Perdere il gatto | un dolore indicibile | lo strazio di Vittorio Feltri per Nino Frassica

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) A una settimana dallo smarrimento di Hiro,ha ritirato la ricompensa di 5mila euro che aveva promesso a chiunque gli riportasse il suo. «Ringrazio tutti coloro che in questi giorni si sono prodigati per ritrovare Hiro ha scritto l'attore - ma si è creato troppo clamore attorno a questa vicenda e non vorrei che tutta questa confusione lo spaventi e renda ancora più difficile ritrovarlo. Comunque, resta l'appello rivolto a chiunque a segnalare eventuali avvistamenti». Il micio, di razza Sacro di Birmania dal pelo lungo e bianco, era scomparso a Spoleto il 26 settembre scorso durante le riprese nella cittadina umbra della quattordicesima stagione della serie tv “Don Matteo”, in cuiinterpreta il maresciallo dei carabinieriCecchini. “Colpevole” della scomparsa di Hiro, ...

