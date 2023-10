Perde una gamba a causa delle visite in ritardo | il dramma della sanità | “Tagliata perché costava meno”

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Prima lo hanno curato male e in, tanto da compromettere unache alla fine hanno dovuto amputare. Poi, al momento del taglio dell’arto, hanno scelto di fare un’amputazione più radicale”. È la triste storia di Aldo, riportata da Repubblica, uomo che aveva davanti a sé una vita da malato indipendente ed autonomo e si ritrova oggi, invece, a vivere in una casa di cura, senza poter goderelibertà che di fatto le è stata tolta. Aveva problemi di circolazione, alla fine devono tagliargli una“Non ero neanche grave, ora non sono più niente”: sono le parole di Aldo, pensionatoprovincia di Alessandria, costretto alla sedia a rotelle per un operazione che non avrebbe neanche dovuto fare: “Se qualcuno mi ...

“ dovrò perdere il lavoro nella scuola perché lo Stato non mi permette di stare vicina a mia figlia che ha bisogno di me per avere una vita come ...

'È statadelle mie partite più brutte', aveva ammesso l'ex Inter dopo il grave errore commesso ...minuto contropiede di Taiwo Awoniyi che si presenta a tu per tu con il portiere ex Inter che...... con un calo frazionale dello 0,26%, andamento cauto per Londra , che mostraperformance pari a ...29%; sulla stessa linea, si muove al ribasso il FTSE Italia All - Share , chelo 0,31%, ...

Corriere perde la vita per un malore sul lavoro. Consegnava un ... IL GIORNO

Onana fa una follia: il Manchester United perde ancora in ... Sport Fanpage

Non solo una maggioranza ‘elastica’, che ogni tanto perde pezzi dentro le votazioni in consiglio comunale (l’ultimo caso è stata l’alzata di mano di ben tre esponenti a favore di una mozione di una ...Se accetti "tutti i cookie", compresi quelli di profilazione, oltre a sostenere la nostra offerta gratuita, riceverai annunci pubblicitari in linea con i tuoi interessi. Alla fine l'hanno trovato. È ...