Per accedere alla magnifica mostra di alta gioielleria Bulgari Serpenti 75 Years of Infinite Tales basta prenotarsi online | ecco come

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Un fascino all’insegna della metamorfosi. Per 75 anni ha sempre mutato pelle,ndosi ogni volta più forte, preziosa, potente. L’anniversario si celebra a regola d’arte: per festeggiare la sua sinuosa iconapromette di stupire clienti, curiosi ed estimatori. La collezione, nata negli anni ’50 sotto il segno di un’inarrestabile creatività, è in arrivo a Milano con la. 75of. ...