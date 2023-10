(Di mercoledì 4 ottobre 2023) (Adnkronos) – I pensionati di tutta Italia appartenenti a, la rappresentanza dei dirigenti, al Forum dei Pensionati, all’Associazione nazionale magistrati in pensione e al Sinpref, l’associazione dei funzionari prefettizi, si mobilitano indelstico, anche a garanzia delle future generazioni. All’incontro pubblico ‘Siamo tutti lavoratori! Difendere lee riportare’, che si terrà venerdì 6a partire dalle 10 all’Auditorium San Fedele di, si aprirà un confronto con le istituzioni, spiegano da, per fare una fotografia della spirale negativa che negli ultimi anni si è abbattuta sulledel ceto medio e scongiurare ulteriori interventi che sottraggano ...

... si aprirà un confronto con le istituzioni, spiegano da, per fare una fotografia della spirale negativa che negli ultimi anni si è abbattuta sulledel ceto medio e scongiurare ulteriori ...... Cisl, Uil, Ugl, Confsal, Cisal, Confintesa, Usb, Confedir, Ciu e. Loading... Le azioni ... la detassazione dei premi di produttività, la revisione del meccanismo di indicizzazione delle...

Pensioni, Cida il 6 ottobre a Milano per difesa sistema ed equità La Gazzetta del Mezzogiorno

Pensioni, battaglia di Federmanager. Da Pisa i ricorsi-pilota contro ... LA NAZIONE

Milano, 4 ott. (Adnkronos/Labitalia) - I pensionati di tutta Italia appartenenti a Cida, la rappresentanza dei dirigenti, al Forum dei Pensionati, ...La prima mossa: far partire una serie di ricorsi -pilota, anche su Pisa, come in tutta Italia, per contestare "la profonda ingiustizia che colpisce i nostri pensionati". Lo ha annunciato Cinzia Giache ...