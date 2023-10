(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Un successo pesantissimo per i biancocelesti, che stanno vivendo un momento complicato. GLASGOW (SCOZIA) - Lafesteggia all'ultimo respiro la prima vittoria in Champions League, battendo al 95' con un gol diilper 1-2 in Scozia e volando in vetta al gruppo E insieme all'Atletico

La Lazio prova a trovare la svolta della sua stagione. Dopo venti anni torna a vincere in trasferta in Champions League e lo fa prendendosi ...

GLASGOW - "Per me questa è una notte speciale, soprattutto per un altroimportante. Abbiamo meritato la vittoria, siamo tutti contenti" . L'urlo dirisuona ancora dentro Celtic Park . Lo spagnolo decisivo contro gli scozzesi con la rete del 2 - 1 finale in pieno ...... nel finale al posto di Zaccagni il tecnico toscano manda in campoche in pieno recupero, al 50' trova ilche decide la partita e regala la vittoria ai biancocelesti. . . 4 ottobre 2023

Pedro gol al 95', Lazio vince 2-1 in casa Celtic Agenzia di stampa ... Italpress

Pedro segna al 95', la Lazio rimonta 2-1 il Celtic Sky Sport

L'attaccante spagnolo segna il gol decisivo contro il Celtic al 95': sui social spuntano i meme dei tifosi in estasi ...Come riportato da Opta infatti due dei tre gol più tardivi in questa edizione sono stati realizzati propri dai biancocelesti: quello di Pedro, al 94’ e 57”, e quello di Provedel al 94’ e 20”. Insieme ...