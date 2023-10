Pedro gol al 95? | Lazio vince 2-1 in casa Celtic

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) GLASGOW (SCOZIA) (ITALPRESS) – Lafesteggia all'ultimo respiro la prima vittoria in Champions League, battendo al 95? con un gol diilper 1-2 in Scozia e volando in vetta al gruppo E insieme all'Atletico Madrid. Un successo pesantissimo per i biancocelesti, che stanno vivendo un momento complicato, riscattato almeno in Europa dopo il brutto avvio di campionato. In extremis la squadra di Sarri dimentica la disfatta con il Milan in Serie A ma per tutta la partita non è mancato il carattere per recuperare una prestazione iniziata malissimo. Al 12? la copertura della difesa biancoceleste non è impeccabile, O'Riley ne approfitta per sfilare e servire Furuashi, bravo a bucare con il destro la porta di Provedel. Lasi sveglia soltanto alla mezzora, prima con l'occasione di Immobile (in fuorigioco) poi ...