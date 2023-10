Pedro gol al 95? | Lazio vince 2-1 in casa Celtic

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) GLASGOW (SCOZIA) (ITALPRESS) – Lafesteggia all'ultimo respiro la prima vittoria in Champions League, battendo al 95? con un gol diilper 1-2 in Scozia e volando in vetta al gruppo E insieme all'Atletico Madrid. Un successo pesantissimo per i biancocelesti, che stanno vivendo un momento complicato, riscattato almeno in Europa dopo il brutto avvio di campionato. In extremis la squadra di Sarri dimentica la disfatta con il Milan in Serie A ma per tutta la partita non è mancato il carattere per recuperare una prestazione iniziata malissimo. Al 12? la copertura della difesa biancoceleste non è impeccabile, O'Riley ne approfitta per sfilare e servire Furuashi, bravo a bucare con il destro la porta di Provedel. Lasi sveglia soltanto alla mezzora, prima con l'occasione di Immobile (in fuorigioco) poi ...

La Lazio prova a trovare la svolta della sua stagione. Dopo venti anni torna a vincere in trasferta in Champions League e lo fa prendendosi ...

Ha però il merito di aver trovato ildel pari, in mischia, con la garra sudamericana che lo ... ma trova comunque in maniera insperata un assist decisivo per) Felipe Anderson 5: come a Milano ...I biancocelesti allenati da Sarri rimontano e vincono in pieno recupero: ildiallo scadere vale 3 punti e il primo posto in classifica a quota 4 con l'Atletico Madrid. Il 25 ottobre la ...

"Celtic-Lazio: Gol di Pedro allo scadere regala la vittoria 2-1" Tendenzediviaggio

Champions, Celtic-Lazio 1-2: gol di Pedro decisivo allo scadere Adnkronos

GLASGOW (SCOZIA) (ITALPRESS) – La Lazio festeggia all’ultimo respiro la prima vittoria in Champions League, battendo al 95' con un gol di Pedro il Celtic per 1-2 in Scozia e volando in vetta al gruppo ...I biancocelesti allenati da Sarri rimontano e vincono in pieno recupero: il gol di Pedro allo scadere vale 3 punti e il primo posto in classifica a quota 4 con l'Atletico Madrid. Il 25 ottobre la ...