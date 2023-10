Pedro firma il colpaccio della Lazio a Glasgow! 2-1 al Celtic al 95°

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Una vittoria pazzesca, in pieno recupero, che cancella il tabù trasferta in Champions League - lanon vinceva fuori casa dal 2003...

Iñárritu, Alfonso Cuarón, Pablo Larraín,Almòdovar e Walter Salles, sarà affiancato dalla ... Nel 2020il suo primo cortometraggio da regista, BMM Being My Mom, in concorso nella sezione ...Con lui tocca a, che fin qui è sceso in campo sei volte, senza però mettere lasu un gol o un assist. La sfida del Celtic Park sembra essere un'occasione gigantesca per i due veterani ...

Lazio-Luis Alberto, firma ufficiale: le tappe del rinnovo Corriere dello Sport

Celtic-Lazio 1-2: Sarri sbanca Glasgow! Vecino risponde a Furuhashi, Pedro incide al 95' Mediagol.it

La Generazione Vincente Napoli Basket rendo noto di aver sottoscritto un accordo triennale, con opzione per il quarto anno in favore della società, con il giovane maliano di formazione italiana Moussa ...Moto2: Il thailandese si conferma il più veloce nelle FP2, siglando il miglior tempo di giornata davanti a Canet e Lowes. Acosta è 4°, mentre Tony manca l’accesso provvisorio alla Q2 ...