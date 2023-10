Pedro al 95? fa volare la Lazio | Celtic k o

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Glasgow – Ancora un gol in zona cesarini per la, questa volta però da 3 punti. La squadra di Sarri ha sconfitto ilnella seconda giornata di Champions League, imponendosi sul campo degli scozzesi col punteggio di 2-1. Apre le marcature un gol di Furuhashi, a cui risponde Vecino con un colpo di testa. al 95?, l’uomo dalle partite importanti, permette ai biancocelesti di portarsi a casa la vittoria. Pochi minuti prima annullato il Var ha annullato un gol dei padroni di casa. In aggiornamento…(Foto: X @OfficialSS