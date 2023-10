Paventi | «Thuram già importante | ha eguagliato due predecessori»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 4 ottobre 2023)ha parlato di, che contro il Benfica ha trovato la sua prima rete in Champions League con la maglia dell’Inter GIÀ? In collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24, Andreasi è espresso sul francese: «è un giocatore che ha una responsabilità, miglior uomo assist del campionato (4), ha sbloccato la partita col Benfica. Lautaro Martinez ha colpito un po’ di tutto.terzo giocatore francese a segnare in Champions League con la maglia dell’Inter dopo Djorkaeff e Viera, ma è già diventato un giocatore moltoin pochissimo tempo». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...