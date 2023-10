Patty Pravo | “Ho usato anfetamine! Chi non le usa in quest’ambiente? Mai fatto un ritocco”

Leggi su howtodofor

(Di mercoledì 4 ottobre 2023)è stata tra gli ospiti della seconda puntata di “Belve”, la trasmissione condotta da Francesca Fagnani su Rai2. Ha raccontato della sua vita avventurosa, sempre sopra le righe tra eccessi, amori e successi . “Che belva si sente?“, chiede Francesca Fagnani. “Un bel gatto, perché si fanno i cavoli loro, ti fanno le fusa e sono indipendenti”., un nome d’arte al maschile che secondo il dizionario significa malvagio, perverso, crudele e spietato. Non le andava di più di passare per buona? “No non è questo, è che al conservatorio studiavamo dantismo e io ho amato tutta la parte dell’inferno dove si parlava proprio delle anime prave”. Nella vita è stata mai spietata, un po’ crudele? “Ma magari! No non sono capace”. All’inizio della sua carriera si diffuse la voce che fosse un uomo. ...