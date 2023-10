Patto immigrazione | c’è l’accordo dei 27 Paesi Ue Von der Leyen | “Saluto con favore”

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Alla fine, i rappresentanti degli Stati membri dell'Ue sono stati all'altezza delle aspettative, sottoscrivendo oggi a Bruxelles, a maggioranza qualificata, un'intesa sulla proposta di regolamento relativa allo "stato di crisi" migratoria e alle "situazioni di forza maggiore", che era il tassello mancante per completare il complesso mosaico delUe sull'e l'asilo. Giusto in tempo per dare ai capi di Stato e di governo dell'Ue, che si incontrano domani e venerdì in un vertice informale a Granada, in Spagna, l'occasione di felicitarsene, e rivendicare questo successo che apre la strada ora a un serrato negoziato co-legislativo (("trilogo") con il Parlamento europeo e la Commissione, per poter arrivare finalmente all'adozione di tutti i testi del pacchetto, probabilmente già entro la fine dell'anno (più di tre anni dopo che erano stati ...