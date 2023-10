Pattinaggio di Figura | Matteo Rizzo e la coppia Guignard-Fabbri allo Shangai Trophy

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 4 ottobre 2023)– Un altro intenso weekend di gare per ildiin una settimana che ha già preso il via ieri in Cina con i corti dello Shanghaidove sono impegnati. A Yerevan, in Armenia, di scena invece da domani la settima tappa stagionale di Junior Grand Prix con protagonisti, tra gli italiani, Chiara Minighini (Pol. Merano) al femminile e Noemi Tali e Noah Lafornara (Icelab) nella danza. Seconda uscita in assoluto per Minighini nel circuito giovanile dell’ISU dopo il 21° posto della scorsa stagione nell’appuntamento in Repubblica Ceca. Esordio invece per il tandem di recente formazione della danza con la Tali – campionessa junior nella scorsa stagione incon Stefano Frasca – ...