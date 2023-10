PATTIMATRIMONIALI | il libro con i consigli di una vita di coppia felice

Leggi su panorama

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Edito da Sperling & Kupfer, è appena uscito il, scritto a quattro mani dalle avvocate Daniela Missaglia e Valeria De Vellis, socie e fondatrici dello Studio Legale Internazionale MDV che si occupa di diritto successorio, della famiglia e della persona. Ne parliamo con le autrici. La prima domanda che pongo è: vi è proprio bisogno di patti prematrimoniali in Italia. «Assolutamente sì. Lei saprà che uno dei problemi atavici del nostro Paese è la lunghezza dei processi e, in generale, la farraginosità della macchina giudiziaria, nei cui ingranaggi si rischia di rimanere incagliati anni e anni, imbattendosi anche in sorprese poco piacevoli, con decisioni spesso basate su interpretazioni soggettive. Le plurime riforme, da ultimo la Cartabia, hanno cercato di porvi rimedio, accelerare i tempi della giustizia e garantire una ...