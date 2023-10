Parma | 80enne uccide la moglie poi tenta di uccidersi

Leggi su tg24.sky

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Prima ha rivolto la pistola verso landola, poi ha cercato di togliersi la vita. Si trova in condizioni gravissime nel reparto di rianimazione dell'ospedale 'Maggiore' dil'uomo di 82 anni che nel primo pomeriggio di oggi ha ucciso laper poire dirsi con la stessa arma, in una frazione di Bardi, paese della montagna parmense. Ad accorgersi di quanto successo una familiare che ha dato l'allarme al 118. Sul posto in questo momento stanno intervenendo i mezzi di soccorsi. La vittima, Eleonora Moruzzi, aveva 83 anni. L'anziano avrebbe ucciso lain salotto e dopo avere coperto il corpo della donna con un telone si è seduto sul divano ed ha cercato di togliersi la vita. I due avevano problemi di salute, in particolare la donna ...