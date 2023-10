Parlamento Usa nel caos | destituito lo speaker della Camera | sgradito a Trump Non era mai accaduto prima

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Non era mai successoche unodei Rappresentanti degli Stati Uniti - più o meno l'equivalente del nostro Presidente dell'Aula di Montecitorio - venisse. Eppure è ...

Cinque nuovi sbarchi di migranti durante la notte a Lampedusa : sono approdati in 171 a bordo di sei barchini, cinque dei quali soccorsi da guardia ...

Standing ovation del parlamento canadese al veterano nazista : il presidente costretto a scusarsi Una Standing ovation per un volontario delle SS. È ...

Il Congresso Usa approva la legge anti-shutdown, ma senza i nuovi fondi per Kiev RaiNews

Shutdown USA: cos'è e come funziona - Borsa&Finanza Borsa e Finanza

Non era mai successo prima che uno speaker della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti - più o meno l'equivalente del nostro Presidente dell'Aula di Montecitorio - venisse destituito. Eppure è a ...Il Sinodo non è un Parlamento. Siamo qui per camminare insieme con lo sguardo di Gesù, che benedice il Padre e accoglie quanti sono affaticati e oppressi".