Papà regala alla figlia una bottiglia d' acqua sporca per il compleanno | ma c' è un insegnamento importante nascosto

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Unhato a suaunad'e torbida per il suo. La ragazza, molto seguita sui social, ha spiegato che dietro quel pensiero quasi senza senso, in realtà, c'è undi vita molto profondo. I compleanni sono occasioni speciali, perché capitano una volta ogni 365 giorni. Sia da bambini che da adulti, ognuno di noi si aspetta di ricevere un regalo. In occasione dei diciottesimi, quasi sempre il regalo è più che soddisfacente, mentre negli anni a venire molto dipende dalle persone che si frequentano. Una cosa è certa: i nostri genitori saranno sempre i primi a ricordarsi del nostroe quasi sempre i primi a fare il regalo. Una donna di nome Patricia Mou ha ricevuto da suo ...