Panucci | «Inter | una mezz’ora da grande squadra Thuram MVP»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 4 ottobre 2023)ha commentato la vittoria dell’contro il Benfica per 1-0 grazie al gol di. L’ex difensore analizza la gara di San Siro? Christiancommenta la vittoria dei nerazzurri: «Solo 1-0 malgrado l’avesse avuto tantissime occasioni. Primo tempo sotto ritmo, ha avuto unanella ripresa da, Lautaro Martinez ha avuto tantissime occasioni per buttarla dentro. Capita di fare 4 gol in una partita e in un altro creare sei occasioni e non segnare. Però ha meritato, ha fatto molto bene soprattutto nella primadel secondo tempo. Lautaro MV? Onestamente mi è piaciuto più, ha lavorato per la, ...