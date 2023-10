Palloncini bianchi e le note della “sua” banda per l’ultimo saluto a Diego | morto in montagna a 17 anni

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Ghisalba. Due grappoli diche volano in cielo con le canzoni“sua” amatain sottofondo. Ghisalba ha dato cosìSangalli, il 17ennedomenica sul pizzo Porola a Valbondione. Sul piazzale antistante la parrocchiaBassa ci sono tanti amici del giovane, che non riescono a entrare nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo Levita e Martire perché è troppo piena.era iscritto al quarto anno del liceo Secco Suardo di Bergamo, indirizzo musicale. Proprio la musica era uno dei suoi hobby, con il basso tuba che suonava nelladel paese, e che lo ha voluto omaggiare accompagnando il suo feretro dopo la cerimonia insieme al gruppo musicale ...

