Palestre sotto la lente d' ingrandimento del NAS | Ispezioni in Abruzzo e Risultati

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Pescara - Nella seconda metà di settembre, i carabinieri dei 12 Nas dell'Italia centrale, nell'ambito di un'operazione coordinata dal Gruppo Carabinieri per la tutela della salute di Roma, hanno condotto mirati controlli presso centri e associazioni sportive,, piscine e ambulatori in quattro regioni italiane: Lazio, Emilia Romagna,e Toscana. L'obiettivo era verificare la conformità alla normativa vigente in merito al rilascio di certificati medici per l'attività sportiva. Complessivamente, sono stati ispezionati 413 centri sportivi, con il risultato di riscontrare violazioni in 118 di essi, pari al 28% degli obiettivi ispezionati. Di questi, ben 7 sono stati sospesi immediatamente dalle attività a causa delle gravi irregolarità rilevate, tra cui l'assenza del defibrillatore obbligatorio per l'attività sportiva, l'attivazione di ...